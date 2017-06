Putin hat auf Nawalny keine andere Antwort als Repression

Moskau/Wien. „Russland wird frei sein, Russland wird frei sein“, riefen die Demonstranten, als die Polizisten sie umrundeten und den Ring um sie schlossen. Sie selbst waren es bald nicht mehr. Sie wurden abgeführt von Spezialkräften der Einheit Omon, ausgerüstet mit Helmen, Splitterschutzwesten und Schlagstöcken, abtransportiert in den als „Awtosak“ berühmt-berüchtigten Polizeibussen, mit ungewissem Schicksal. In Moskau nahmen mehrere Tausend teil. Bis zum Nachmittag wurden dort mindestens 400 Menschen festgenommen; in St. Petersburg sprach das Innenministerium am Montagabend von mehr als 500 Abgeführten. 3500 Teilnehmer wurden dort offiziell gezählt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.06.2017)