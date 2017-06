Angriff auf Ferienanlage in Malis Hauptstadt Bamako

In Malis Hauptstadt Bamako haben Islamisten am Sonntag eine von westlichen Ausländern besuchte touristische Einrichtung angegriffen. Mindestens zwei Menschen wurden getötet. 32 Geiseln seien aus der Hand der Angreifer befreit worden, sagte der malische Sicherheitsminister Salif Traore.

Bei einem der Toten handelt es sich um einen französisch-gabonesischen Staatsbürger, erklärte der Sprecher des Sicherheitsministeriums, Baba Cisse. Die Identität des zweiten Opfers werde noch überprüft.

Malische und französische Soldaten waren im Einsatz, um den

Angriff der Jihadisten zurückzuschlagen. Er galt einer Anlage, die

von westlichen Ausländern besucht wird. Im westafrikanischen Mali

sind zahlreiche französische und andere ausländische Soldaten im Einsatz, unter anderem auch österreichische Bundesheer-Soldaten.

Im März 2016 hatte Islamisten das Nord-Süd-Hotel in Bamako angegriffen, in dem Angehörige der EU-Mission zur Ausbildung der malischen Streitkräfte EUTM Mali untergebracht waren. Ein Angreifer war damals getötet worden. Im November 2015 wurden bei einem Angriff auf das Hotel Radisson Blu in Bamako mindestens 20 Menschen getötet, unter ihnen 14 Ausländer.

Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich griff im Jänner 2013 militärisch ein, um das Vorrücken von Islamisten und Tuareg-Rebellen vom Norden in den Süden Malis zu stoppen und die geschwächten Regierungstruppen zu unterstützen. An der UNO-Friedensmission beteiligt sich auch das österreichische Bundesheer.

(APA/AFP)