Die letzte IS-Schlacht in Mossuls Ruinen

Noch immer stehen schwarze Rauchwolken über Mossul, das dumpfe Donnern von Explosionen ist zu hören. Gepanzerte Humvee-Fahrzeuge rasen durch die Straßen und bringen auf ihren Motorhauben Verletzte in Feldlazarette. Väter und Mütter laufen mit ihren Kindern im Arm, völlig eingestaubt und oft ohne Schuhe, durch Trümmerfelder, um ihr Leben zu retten. In ihren weit aufgerissenen Augen spiegelt sich eine panische Angst, als kämen sie direkt aus der Hölle. Vom Sieg über den Islamischen Staat (IS) ist in Iraks zweitgrößter Stadt kaum eine Spur. Im Westteil Mossuls tobt noch immer der Krieg in der Altstadt, in der sich die Jihadisten verschanzt haben. Und der wird jetzt noch brutaler: Der IS schickt seit einigen Tagen sogar Frauen als Selbstmordattentäter. Sie mischen sich unter Flüchtlinge und helfende Soldaten, um sich dann in die Luft zu sprengen.

("Die Presse"-Printausgabe, 4.7.2017)