Schulz: Gewalt bei G20 hatte "terroristische Züge"

Der deutsche Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Gewalttäter bei den Krawallen zum G20-Gipfel in Hamburg mit Terroristen verglichen. "Die marodierenden Banden (...) können für sich keinerlei politische Legitimation in Anspruch nehmen", sagte der SPD-Chef am Montag. "Das hat Züge von Terrorismus." Das Gipfeltreffen war von massiven Ausschreitungen begleitet worden. Gewalttäter zündeten Autos an, lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und plünderten Geschäfte. Hunderte Polizisten und zahlreiche Demonstranten wurden verletzt.

Forderungen nach einem Rücktritt des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD) wies Schulz zurück. Zuallererst sei den Polizisten zu danken, die unter Einsatz ihrer körperlichen Unversehrtheit die Demokratie geschützt hätten. Dies dürfe nicht parteitaktisch ausgeschlachtet werden.

Zuvor hatte sich der Justizminister Heiko Maas dafür ausgesprochen, Gipfeltreffen wie den G-20 künftig nicht mehr in deutschen Großstädten auszutragen. "In einer deutschen Großstadt wird nie wieder so ein Gipfel stattfinden", sagte Maas am Montag der "Bild"-Zeitung. Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel hat vor kurzem eine stärkere Anbindung der G-20 an die UNO angeregt. Die SPD-Politiker hatten vor dem Gipfel in Hamburg in einem Strategiepapier unter anderem vorgeschlagen, die G-20-Treffen künftig regelmäßig am Sitz der UNO in New York abzuhalten.

Hamburgs Bürgermeister denkt nicht über Rücktritt nach

Der deutsche Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hingegen verteidigten das Gipfeltreffen am Sonntag gegen Kritik. "Es wird weiter diese Gipfelformate geben, weil sie einen bestimmten Sinn haben", sagte Scholz in der ARD-Sendung "Anne Will". Die nächsten würden in Argentinien (2018) und Japan (2019) stattfinden.

Sowohl Scholz als auch Altmaier unterstrichen die Bedeutung von informellen Treffen der Akteure auch auf der Weltbühne. Dies sei notwendig, um neben den formalen Sitzungen zu Ergebnissen zu kommen. Auch auf dem Weg zum Pariser Klimaschutzabkommen habe es regelmäßige Treffen von 30 führenden Staaten gegeben, betonte Altmaier zudem.

Härtere Strafen für Gewalttäter gefordert

Scholz, der trotz Kritik nicht an Rücktritt denkt, kündigte deutliche Strafen für Gewalttäter an. "Die Straftäter, von denen wir nicht wenige identifiziert haben (...), die müssen hart verurteilt werden - und werden das auch. Wir haben sehr viel Beweismaterial gesammelt."

Auch Altmaier forderte , ebenso wie der deutsche Justizminister, ein härteres Vorgehen gegen Linksextreme. Die Schließung des Hamburger Linksautonomenzentrums Rote Flora "wird zu prüfen sein", sagte Altmaier am Montag der "Bild"-Zeitung. Dort seien "Beweise für Straftaten in großer Menge festgestellt worden". "Wir dürfen keine rechtsfreien Räume dulden", sagte Altmaier. Kürzungen bei Programmen gegen Linksextremismus sollten zurückgenommen werden.

(APA/Reuters)