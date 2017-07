Russische Anwältin mit Kontakt zu Trump Jr. vertrat Geheimdienst

Eine russische Anwältin mit Kontakten zum ältesten Sohn von US-Präsident Donald Trump war Gerichtsunterlagen zufolge jahrelang für den russischen Geheimdienst FSB tätig. Wie aus den Reuters am Freitag vorliegenden Akten hervorgeht, vertrat Natalia Veselnitskaya zwischen 2005 und 2013 die KGB-Nachfolgebehörde erfolgreich in einem juristischen Streit um eine Immobilie in Moskau.

Hinweise, dass die Anwältin eine Regierungs- oder Geheimdienstmitarbeiterin sein könnte, fanden sich aber nicht. Veselnitskaya hat ebenfalls erklärt, sie habe mit dem Kreml nichts zu tun. Sie ist eine Schlüsselfigur in der Affäre um eine mögliche Beeinflussung der US-Präsidentenwahl durch Russland.

Veselnitskaya Arbeit für den FSB dürfte bei einigen US-Politikern Fragen aufwerfen. Die Regierung von Trumps Vorgänger Barack Obama hatte im vergangenen Jahr Sanktionen gegen den Geheimdienst erlassen, weil dieser nach damaligen US-Angaben für Hackerangriffe während des Präsidentschaftswahlkampfes verantwortlich gewesen sein soll. Russland hat die Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen.

Trump Jr. hatte Interesse an Informationen

Die Affäre belastet die Präsidentschaft Trumps schon seit seinem Amtsantritt. Sein ältestes Sohn Donald Trump Jr. räumte in diesem Monat ein, sich während des Wahlkampfs mit Veselnitskaya getroffen zu haben. Aus E-Mails, die er selbst veröffentlichte, geht hervor, dass er begeistert auf die Aussicht reagierte, von der Anwältin potenziell negative Informationen über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu erhalten. Dem sei aber nicht so gewesen, sagte Trump Jr.

An dem Treffen im Juni 2016 nahmen auch sein Schwager Jared Kushner und Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort teil. Beide sollen in der kommenden Woche Abgeordneten des US-Senates Rede und Antwort stehen: Am Montag sagt Kushner vor dem Geheimdienstausschuss hinter geschlossen Türen aus. Am Mittwoch sind dann Auftritte von Manafort und Trump Jr. im Justizausschuss geplant.

Neben den Abgeordneten befasst sich auch Sonderermittler Robert Mueller mit der Affäre. Medienberichten zufolge suchen Trumps Anwälte nach Wegen, wie die Arbeit des früheren FBI-Chefs eingeschränkt oder untergraben werden könnte. Einer der Juristen, John Dowd, wies dies am Freitag zurück.

