Selbstmordanschlag der Taliban auf Nato-Konvoi in Afghanistan

Auf einen Nato-Konvoi im Süden Afghanistans ist ein Selbstmordanschlag verübt worden. Ein Attentäter habe am Mittwoch ein Fahrzeug voller Sprengstoff in den Konvoi ausländischer Soldaten gesteuert, teilte ein Polizeisprecher für die Provinz Kandahar mit. Die Nato bestätigte einen Angriff auf einen Konvoi und sprach von "Opfern", ohne Details zu nennen.

Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur AFP, drei Tote seien aus einem der Fahrzeuge geborgen worden. Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Der Angriff sei gegen ausländische Truppen nahe einer Basis des afghanischen Geheimdienstes NDS gerichtet gewesen, hieß es in dem Tweet des Sprechers Zabihullah Mujahid.

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist derzeit höchst angespannt. Am Dienstag hatten zwei Attentäter in Herat im Westen des Landes eine schiitische Moschee angegriffen und mindestens 30 Gläubige getötet, darunter mehrere Kinder. Am Montag hatte die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) einen Anschlag auf die irakische Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul für sich beansprucht, bei dem die beiden Angreifer getötet wurden.

Die Nato hatte Ende Juni die Aufstockung ihrer Truppen in Afghanistan um mehrere tausend Soldaten bekanntgegeben. Ziel ist es nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Taliban an den Verhandlungstisch zu zwingen.

(APA/AFP)