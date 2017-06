Für viele europäische Arbeitnehmer ist es weit mehr als ihr monatliches Gehalt: 4342 Euro erhalten EU-Abgeordnete neben ihrem Einkommen von 8484 Euro und Taggeldern von je 308 Euro aus dem Budget des Europaparlaments. Sie können damit Kosten für ihre Büros in der Heimat, Aufwendungen für Büromaterial und Repräsentationsausgaben begleichen (Mitarbeiter werden extra vergütet). Wie das Journalistennetzwerk The MEPs Projekt recherchierte, geht diese Pauschale aber in vielen Fällen nicht für die europapolitische Arbeit der Abgeordneten auf, sondern fließt an Parteien, Familienangehörige und sogar in die eigene Tasche.