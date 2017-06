EU-Gipfel: Europa blickt nach vorn und fletscht die Zähne

Brüssel. Noch ist Großbritannien Mitglied der Europäischen Union, doch die Entzweiung nimmt bereits fassbare Formen an. Das Bemühen von Premierministerin Theresa May, am Donnerstag während des Europäischen Ratstreffens bei ihren 27 Gegenübern für Verständnis zu werben, stieß auf Ablehnung. „Die Gestaltung der Zukunft der 27 hat für mich Vorrang vor der Frage der Verhandlungen mit Großbritannien über den Austritt“, sagte die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, bei ihrer Ankunft in Brüssel. Sie hoffe zwar auf einen zügigen Abschluss dieser Gespräche, die den Austritt der Briten zum europarechtlich festgelegten Datum des 29. März 2019 zum Ergebnis haben werden. Vorrang räume sie aber den unmittelbaren Herausforderungen für die Union, zum Beispiel der Verbesserung des digitalen Binnenmarktes ein: „Hier brauchen wir mehr Tempo. Die Welt wartet nicht auf uns. Europa ist hier nicht Führer.“ Sollte May gehofft haben, beim Dinner mit den 27 anderen Staats- und Regierungschefs in eine inhaltliche Diskussion eintreten zu können, wurde sie enttäuscht: „Ich sehe das nicht. Für diesen Zweck gibt es ja die anschließende Debatte der 27 über den Brexit“, sagte ein EU-Vertreter im Gespräch mit Journalisten.

Sorge vor Übernahmewelle aus China

Nach ihrem Vortrag verließ May das Gipfeltreffen, und die eigentliche Arbeit begann. Aus einer langen Liste an Diskussionsthemen stachen zwei hervor: die Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit auf Unionsebene sowie die Frage, wie mit dem Verkauf von als strategisch wichtigen Wirtschaftsunternehmen an Investoren aus Übersee künftig umzugehen sei.

Zweitere Frage kam prominent im Wahlmanifest des neuen französischen Staatspräsidenten, Emmanuel Macron, vor; sie wird von den Regierungen Deutschlands und Italiens dem Grunde nach unterstützt. „Letztlich geht es, vereinfacht gesprochen, darum, dass die Chinesen nach und nach Ihre nationale Industrie aufkaufen und Sie eines Tages aufwachen und feststellen: Die können einfach das Land ausschalten“, sagte ein EU-Diplomat zur „Presse“.

Viele EU-Staaten haben nationale gesetzliche Vorschriften dafür, wie sogenannte sensible Sektoren (von der Verkehrs- über die Energieinfrastruktur bis zu Wasserwerken, aber auch Hochtechnologiefirmen) vor ausländischen Übernahmen zu schützen sind.

Die Frage ist nun, ob es solche Sektoren oder einzelne Unternehmen gibt, die nicht nur von einzelstaatlichem, sondern europäischem Sicherheitsinteresse sind. „Wenn zum Beispiel der Hafen von Rotterdam verkauft werden soll, betrifft das nicht nur die Niederlande, sondern ganz Europa“, sagte der EU-Diplomat.

Die Kommission befasst sich seit März mit dieser Frage. In ihrem Reflexionspapier über den Umgang mit der Globalisierung heißt es: „Die Offenheit für ausländische Investitionen ist nach wie vor ein zentraler Grundsatz der EU und ein wichtiger Wachstumsfaktor. In jüngster Zeit wurden jedoch Bedenken in Bezug auf ausländische Investoren, insbesondere staatliche Unternehmen, geäußert, die aus strategischen Gründen europäische Unternehmen mit Schlüsseltechnologien übernommen haben. Investoren aus der EU wird in dem Land, aus dem die Investitionen stammen, oft nicht das Recht eingeräumt, ebenfalls Investitionen zu tätigen.“ Seither tagt eine Arbeitsgruppe unter Führung von Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans; bei seiner Rede zur Lage der Union am 13. September will Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mögliche Maßnahmen vorlegen.

Fixes Budget für Gefechtsgruppen

In der Verteidigungspolitik einigten sich die EU-Chefs darauf, die länderübergreifenden Gefechtsgruppen (Battle Groups) dadurch endlich für schnelle Kriseneinsätze im Ausland bereit zu machen, dass sie ein dauerhaftes Budget bekommen. Als Basis soll der sogenannte Athena-Mechanismus dienen, ein im Jahr 2004 von den Mitgliedstaaten geschaffenes Verfahren, aus dem schon bisher die Eufor-Operation in Bosnien und Herzegowina, die Anti-Piraterie-Patrouillen am Horn von Afrika sowie die militärischen Ausbildungsmissionen in Mali und Somalia finanziert werden.

Auf einen Blick Die Themenliste des Juni-Gipfels ist relativ lang: Es geht unter anderem um die Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit auf Unionsebene sowie die Frage, wie mit dem Verkauf von strategisch wichtigen Unternehmen an Investoren aus Übersee künftig umzugehen sei. Tagespolitisch brisanter sind die Beratungen zum Brexit – die Staats- und Regierungschefs der EU-27 wollten über die Ausführungen von Theresa May zum Kurs Großbritanniens sprechen. Das Gipfeltreffen in Brüssel wird am heutigen Freitag ohne die Anwesenheit der britischen Premierministerin fortgesetzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2017)