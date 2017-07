Frontex: Immer mehr Flüchtlinge kommen über Spanien

Die Zahl der Flüchtlinge ist im ersten Halbjahr 2017 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 um 68 Prozent gesunken. Die

EU-Grenzschutzagentur Frontex berichtete am Donnerstag gleichzeitig, dass sich die Flüchtlingsströme verlagerten. So wurden drei mal mehr Flüchtlinge in Spanien registriert, in Italien gab es einen Anstieg um 21 Prozent.

Allein im Juni wurden 30.700 illegale Migranten auf den vier

Hauptflüchtlingsrouten in der EU aufgegriffen. Die Gesamtzahl der

Flüchtlinge betrug 116.000 in den ersten sechs Monaten. Dabei stach die über die Mittelmeerroute nach Italien kommende Zahl der

Migranten mit 85.000 hervor. Das waren um 21 Prozent mehr als im

ersten Halbjahr 2016. Dabei bildeten Flüchtlinge aus Nigeria und

Guinea den größten Anteil.

Wieder mehr Menschen fliehen über Ceuta und Melilla

Über die östliche Mittelmeerroute kamen im Juni 2.600 Flüchtlinge

in Griechenland an, im gesamten ersten Halbjahr waren es 9.000

Migranten. Das sind um 94 Prozent weniger als von Jänner bis Juni

2016. Hier bildeten Syrier, Pakistaner und Iraker die Hauptgruppe,

die wiederum vor allem über die Landgrenze zwischen Türkei und

Griechenland in die EU kamen.

Zur westlichen Mittelmeerroute berichtete Frontex, dass die 9.000

nach Spanien gelangten Migranten drei Mal mehr waren als in den

ersten sechs Monaten 2016. Die Zielpunkte waren dabei die Enklaven Ceuta und Melilla in Nordafrika sowie auch über das Mittelmeer.

Keine Zahlen wurden von der de facto geschlossenen

Westbalkanroute berichtet. Frontex verwies darauf, dass im Juni nur

eine "geringe Zahl von Aufgriffen von illegalen Grenzübergängen"

registriert wurden, ähnlich wie in den vergangenen Monaten.

(APA)