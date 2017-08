Macron gibt in Salzburg den Beschützer Europas

Salzburg. Emmanuel Macron ist kein Mann kleiner Worte. „Der Moment der Neugründung Europas ist gekommen“, sagt der französische Staatspräsident im holzvertäfelten Pressesaal des Salzburger Kongresszentrums. Neben ihm steht sein Gastgeber, Österreichs Bundeskanzler Christian Kern, und nickt. Es ist nicht allzu schwer gewesen, den neuen Star europäischen Politik in die Festspielstadt zu locken. Macron, selbst ein begeisterter Pianist, liebt die Musik. Doch vor dem abendlichen Hörvergnügen, auf das er sich erklärtermaßen freut, kommt die Arbeit.

Länger als geplant geht der Franzose mit seinem „Freund Christian“ bilateral die Themen durch, die beide verbinden. Dann erst treffen sie die anderen Gipfelteilnehmer: Bohuslav Sobotka und Robert Fico, die Ministerpräsidenten Tschechiens und der Slowakei. Das Austerlitz-Format, benannt nach dem ersten Ort der tschechisch-slowakisch-österreichischen Begegnung auf Ebene der Regierungschefs ist heute um den Ehrengast aus Paris erweitert. Gemeinsam schießen sich Kern und Macron auf die EU-Entsenderichtlinie ein, die es Unternehmen ermöglicht, Arbeitnehmer aus Niedriglohnländern wie etwa Tschechien oder der Slowakei zu geringeren Kosten für bis zu zwei Jahre in Nachbarstaaten zu schicken. Auch da ist der französische Staatschef nicht um große Worte verlegen. Ein „Verrat am Geist Europas“ sei die Entsenderichtlinie, sagt Macron empört. Der Binnenmarkt und Freizügigkeit seien nicht geschaffen worden, um niedrigere soziale Standards zu fördern. Es müsse gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben, fordert der französische Staatschef, der die Entsendezeit künftig auf ein Jahr verkürzen will.

Im Kampf gegen Lohn- und Sozialdumping weiß sich der Ex-Sozialdemokrat auf einer Linie mit Christian Kern. Es gehe um soziale Fairness, sagt der Kanzler. Die bisherigen Fortschritte bei Reformdiskussionen auf EU-Ebene seien unbefriedigend. 166.000 Arbeitnehmer seien im Vorjahr auf Basis der Entsenderichtlinie nach Österreich geströmt. Heuer seien es in den ersten sechs Monaten bereits 90.000 gewesen. Die Tendenz steige also. Doch es seien nicht nur strengere Regeln nötig, sondern vor allem auch deren Umsetzung und Kontrolle in den Herkunftsländern der Billigarbeiter.

Tschechien plädiert für höhere Löhne

Tschechien und die Slowakei sehen das Problem naturgemäß anderswo, nämlich in der nach wie vor auseinanderklaffenden Lohnschere zwischen Ost und West. Der sozialdemokratische Regierungschef aus Prag plädiert deshalb dafür, dass ausländische Firmen Arbeitnehmer in den neuen EU-Mitgliedstaaten besser zahlen sollen. Doch kann man die Unternehmen dazu zwingen? Unlängst erhöhte die tschechische Regierung den Mindestlohn: auf 2,80 Euro.

Kern versteht den Gipfel in Salzburg ausdrücklich als Versuch, um Gäben zwischen Ost und West zuzuschütten. „Wir wollen nicht, dass Europa in ein altes und neues Europa gespalten wird. Es gibt ein Europa“, sagt er. Gleichzeitig kann man das Treffen auch als Versuch sehen, die Visegrad-Gruppe auseinanderzudividieren, Tschechien und die Slowakei also von Polen und Ungarn etwas loszueisen und stärker an Westeuropa anzubinden. Warum sonst würde Macron – abgesehen von seiner Musikbegeisterung – Zeit in das Salzburger Austerlitz-Treffen investieren?

„Europa muss Sicherheit bieten“

Es ist eine überraschend protektionistische Agenda, die Frankreichs liberale Hoffnung im Mund führt. „Europa muss mehr Sicherheit bieten. Europa muss schützen“, erklärt der französische Staatspräsident. Der Mann aus dem Elysee-Palast scheint seine Rolle gefunden zu haben: Ein Beschützer des Kontinents möchte er sein. Und schützen will er Europas Bürger dabei nicht nur vor Terror und Massenmigration, sondern auch vor den „Zwängen der Globalisierung“.

So soll Frankreich dem europäischen Integrationsprojekt neuen Sinn einimpfen. Macron hat Großes vor: Er will ein gemeinsames Asylrecht, einen gemeinsamen Grenzschutz sowie einen gemeinsamen Investitionsfonds, ein gemeinsames Budget, ein gemeinsames Parlament und einen gemeinsamen Finanzminister für die Eurozone auf die Beine stellen. Seine Initiative für die Erneuerung Europas möchte er noch vor Ende des Jahres starten.

Kern verfolgt eine ähnliche Agenda mit gleichlautend linkem Anklang: Europa müsse Sicherheit und Wohlfahrt bieten, sagt er. Es sei schon richtig, strikte Haushaltsregeln zu haben. Doch wenn Europa die Verfehlung von Budgetzielen bestrafe, dürfe es gleichzeitig nicht Arbeitslosigkeit, zu niedrige soziale Standards und inakzeptable Steuervermeidungspraktiken von Großkonzernen wie Apple hinnehmen. Die EU müsse sich ehrgeizige Investitionsziele setzen, empfiehlt der Kanzler in seiner Erklärung.

Es folgt ein Reigen bilateraler Treffen, im Anschluss ein Gespräch zu viert. Brigitte Macron, ganz in Rot, und Eveline Steinberger-Kern, ganz in Schwarz, wandeln inzwischen durch den Mirabell-Garten. Nach einem gemeinsamen Abendessen im Hotel Sheraton lauschen die Kerns, die Macrons und der frisch geschiedene Bohuslav Sobotka einem Klavierkonzert der Salzburger Festspiele. Daniel Barenboim und Martha Argerich spielten Mozart und Debussy. Der slowakische Premier reist vorzeitig ab. Die anderen bleiben über Nacht.

Donnerstag früh wollte Macron nach Rumänien und dann nach Bulgarien weiterfliegen, das im ersten Halbjahr 2018 unmittelbar vor Österreich den Vorsitz in der EU innehat. Der französische Präsident hat also durchaus längerfristige strategische Gründe für seine Reiseroute. Und dennoch ist es ist ungewöhnlich, wie intensiv sich der französische Präsident um die Osteuropäer kümmert. Im Herbst ist er übrigens nach Ungarn zu einem Treffen der Visegrad-Staaten eingeladen.

