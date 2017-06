Ausnahmezustand für New Yorker U-Bahn verhängt

Nach zunehmenden Verspätungen und einem Unfall mit dutzenden Leichtverletzten hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo den Ausnahmezustand für die U-Bahn der Millionenmetropole erklärt. "Das wird es der Nahverkehrsbehörde ermöglichen, schneller das Material und die Ausrüstung zu kaufen, die sie braucht, um Gleise, Ampeln, Weichen und andere Dinge zu reparieren", so Cuomo am Donnerstag auf Twitter.

Das New Yorker U-Bahnsystem gilt als sehr reparaturbedürftig und völlig überlastet. Rund sechs Millionen Menschen fahren jeden Tag mit der U-Bahn, pro Monat gibt es rund 75.000 Verspätungen. Erst am Dienstag war ein Zug entgleist, wobei 34 Menschen leicht verletzt wurden.

(APA/dpa)