Mann mit Kettensäge attackierte Menschen in Schaffhausen

Amokalarm im schweizerischen Schaffhausen: Die Polizei hat am Montagvormittag Teile der Altstadt abgeriegelt. Grund dafür sei eine "Sonderlage". Inzwischen gab die Polizei bekannt, es habe fünf Verletzte gegeben, davon seien zwei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelte es sich bei der Tat nicht um einen Terrorakt. Der Täter sei identifiziert. Auch Bilder des Mannes veröffentlichte die Polizei zu Fahndungszwecken.

Ziel des Angriffs waren Mitarbeiter einer Krankenkasse: Der Mann sei gezielt in die Büros der CSS-Krankenkasse in der Vorstadt gestürmt und habe zwei Mitarbeiter mit einer Motorsäge verletzt, sagte eine Sprecherin der CSS auf Anfrage.

Fünf Menschen wurden insgesamt verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Opfer seien mit einer Kettensäge verletzt worden, sagte Polizei-Sprecherin Cindy Beer in einer Stellungnahme. Die Bewohner der Altstadt seien mittlerweile in Sicherheit, dürften ihre Gebäude aber noch nicht verlassen. Ob der Täter die Säge noch bei sich habe, konnte Beer nicht sagen. Zum Motiv der Tat gebe es ebenfalls noch keine Information. Der Mann dürfte sich in der Stadt oder in der Umgebung von Schaffhausen aufhalten, mutmaßt die Polizei. Dementsprechend mahnt sie die Bewohner der Stadt zur Vorsicht.

Schaffhausen liegt westlich von Konstanz am Bodensee. Die Polizei war um 10.39 Uhr alarmiert worden und rückte mit einem Großaufgebot, auch mit Hubschraubern, aus. Für 16 Uhr wurde eine Pressekonferenz angekündigt.

(APA/dpa/Red.)