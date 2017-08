Bergsturz in der Schweiz: Zwei Österreicher unter acht Vermissten

Ein mächtiger Bergsturz im Schweizer Kanton Graubünden hart an der Grenze zu Italien hat am Mittwoch möglicherweise Opfer gefordert. Acht Wanderer, darunter ein Ehepaar aus Österreich, wurden bis Donnerstag von Angehörigen als vermisst gemeldet. Diese Zahl bestätigten auch die Schweizer Behörden am Donnerstagnachmittag. Die übrigen Vermissten seien Schweizer und Deutsche, die nicht mit den Österreichern unterwegs gewesen waren.

Der Bergsturz hatte sich am Mittwoch am 3369 Meter hohen Piz Cengalo südlich des Dorfes Bondo (rund 200 Einwohner) in den Bergeller Alpen im Engadin ereignet. Der markante Berg, über dessen Gipfel die Staatsgrenze Italien/Schweiz verläuft, befindet sich etwa 15 Kilometer nordöstlich des Comosees und rund 28 km südwestlich von St. Moritz. Gesteinsmassen hatten sich an dem als instabil bekannten Berg gelöst und waren ins Tal gedonnert. Dabei waren nach Schätzungen bis zu vier Millionen Kubikmeter Geschiebe sowie Schlamm mit größeren Gesteinsbrocken nachgerutscht. Die graue Masse schob sich großteils an dem Dorf vorbei, erwischte es aber stellenweise.

Schließen Der Piz Cengalo (links) – Biovit/CC BY-SA 3.0

Verletzt wurde in Bondo niemand, weil ein Alarmsystem rechtzeitig vor dem Murenabgang gewarnt hatte. Zwölf Objekte (Ställe und Almhütten) wurden zerstört oder in Mitleidenschaft gezogen.

Aus dem schmalen Bondasca-Tal, das von Bondo an den Fuß des Gebirges führt, wurden einige Personen mit Helikoptern ausgeflogen. Polizei, Rettungsdienste und Militär sind im Einsatz.

Dutzende Meter hoch mit Geröll aufgefüllt

Das fünf Kilometer lange Tal sei stellenweise Dutzende Meter hoch mit Geröll und Schlamm aufgefüllt, heißt es. Die Suche nach Vermissten war aufgrund neuer Erkenntnisse in der Nacht auf Donnerstag intensiviert worden. Die Einwohner des Dorfes dürfen vorerst nicht in ihre Häuser zurückkehren. Experten schlossen weitere kleinere Felsstürze nicht aus.

Im Dezember 2011 waren im Gipfelbereich des Cengalos eine Million Kubikmeter Gestein abgebrochen, verletzt wurde niemand, ein Wanderweg wurde verschüttet. Das Gebiet wird seit Jahren von Spezialisten überwacht. Erst Ende Juli hatten Geologen laut Medienberichten stark erhöhte Bewegungen im Fels festgestell, vorige Woche waren mehrere Hochalmen im gefährdeten Gebiet gesperrt worden.