Bergsturz in der Schweiz: Polizei gibt Suche nach Vermissten auf

Die Einsatzkräfte in der Schweiz stellen ihre Suche nach acht vermissten Bergwanderern nach dem riesigen Bergsturz bei Bondo ein. "Man hat jetzt entschieden, dass die Suche nach den Vermissten aufgegeben wird", sagte Polizeisprecherin Sandra Scianguetta von der Kantonspolizei Graubünden in Chur am Samstag.

Am Mittwochvormittag hatte sich eine gewaltige Felsmasse vom 3.369 Meter hohen Piz Cengalo, der an der Grenze zu Italien steht, gelöst. Vier Millionen Kubikmeter Gestein donnerten ins Val Bondasca, einem Seitental des unteren Bergells. Vermisst werden seither acht Personen, vier Deutsche aus Baden-Württemberg, zwei Personen aus der Steiermark und zwei Wanderer aus dem Schweizer Kanton Solothurn.

Am Freitag erreichte ein weiterer Murenabgang das Dorf im südbündnerischen Bergell. Einige Bewohner, die kurz zuvor vorübergehend zu ihren Häusern gelassen worden waren, mussten erneut in Sicherheit gebracht werden. Verletzte gab es bei diesem Murenabgang nicht.

(APA/sda/dpa)