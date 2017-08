Paris eröffnet ersten FKK-Park

Zumindest was Freikörperkultur anbelangt, hat Wien mit der Donauinsel der französischen Hauptstadt einiges voraus: Denn nun dürfen FKK-Fans auch in Paris ihre Hüllen fallen lassen. Am Donnerstag eröffnet der erste Nudisten-Park der Stadt seine Pforten. Von Ende August bis Mitte Oktober steht Freiluftbegeisterten dazu ein abgetrennter Bereich im Bois de Vincennes Park im Osten von Paris zur Verfügung, berichtet der "Guardian".

"Die Schaffung eines Bereichs im Bois de Vincennes, in dem FKK erlaubt ist, ist Teil unserer weltoffenen Vision für die Nutzung öffentlicher Bereiche," sagte Vizebürgermeisterin Penelope Komites, eine Verantwortliche für die städtischen Parks in Paris.

Schilder sollen Parkbesucher auf den FKK-Bereich hinweisen, der sich über 7300 Quadratmeter erstreckt. Doch Voyeurismus oder Exhibitionismus werde in Respekt vor FKK-Begeisterten nicht toleriert, sagen die Behörden. "Es ist eine wahre Freude und eine weitere Freiheit für Nudisten", sagte Julien Claude-Penegry, ein Mitlied der Pariser FKK Gesellschaft, dem "Guardian". Er erwartet Tausende Besucher.

In Frankreich frönen 2,6 Millionen Menschen dem Nudismus. Bis jetzt stehen ihnen 460 FKK-Bereiche landesweit zur Verfügung, davon 73 Strände.

