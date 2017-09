Riesiger Fettberg blockiert Londoner Abwasserkanal

Ein monströser Fettberg verstopft mitten in bzw. unterhalb von London einen alten Abwasserkanal: Der Klumpen ist 250 Meter lang und 130 Tonnen schwer - das entspricht dem Gewicht von mehr als zehn englischen Doppeldeckerbussen. Die Masse besteht nach Angabe der städtischen Umweltbehörden vor allem aus Windeln, Wischlappen, Papier, ausgehärtetem Kochfett und Ölen.

Das Wasserversorgungsunternehmen Thames Water rief per Twitter dazu auf, einen Namen für den Fettberg zu finden. Erste Vorschläge kamen prompt, darunter "Brexit", "Trump" und "Donald".

Matt Rimmer von Thames Water sprach von einem "totalen Monster". "Dieser Fettberg hier gehört zu den größten, die wir je gesehen haben."

Das Phänomen ist tatsächlich nicht neu: So war etwa im April 2015 ein mit "nur" etwa elf Tonnen vergleichsweise rookiehafter Fettpropfen unter London entdeckt und abgetragen worden.

Drei Wochen soll indes es dauern, bis das jetzige Riesending abgetragen und fachgerecht entsorgt ist. Das Unternehmen rief in einer Mitteilung dazu auf, Müll nicht ins Klo zu werfen sowie heißes Fett und Öl erkalten zu lassen und nicht in den Ausguß zu leeren, sondern in Abfalltonnen zu entsorgen

