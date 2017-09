Selbst gebauter Sprengsatz explodiert in Londoner U-Bahn

In einem voll besetzten U-Bahn-Waggon in London hat es nach Medienberichten am Freitag eine Explosion gegeben. Die Behörden gehen von einem Terroranschlag aus. Die Polizei teilte mit, mehrere Menschen seien bei einem Feuer am Morgen in einem Zug verletzt worden. Die Explosion ist durch einen selbst gebauten Sprengsatz ausgelöst worden. Das sagte der Chef der Anti-Terror-Abteilung der britischen Polizei, Mark Rowley, am Freitag vor Journalisten. 18 Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt, lebensgefährliche Verletzungen gab es keine.

In sozialen Medien kursierte ein Bild von einem weißen Eimer in einer Supermarkt-Tüte, der die eine Explosion ausgelöst haben soll. Aus dem Eimer hingen Drähte. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos noch nicht. Schwerbewaffnete Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind zum U-Bahnhof Parsons Green ausgerückt. Bei einer Explosion sollen einige Passagiere Gesichtsverletzungen erlitten haben. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer "Flammenwand", die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen. Der Vorfall soll sich gegen 8.20 Uhr (Ortszeit; 9.20 Uhr MESZ) ereignet haben.

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat die Bluttat verurteilt. "Unsere Stadt verurteilt die widerwärtigen Individuen, die mit Terror versuchen, uns zu schaden und unsere Lebensweise zu zerstören", sagte er laut einer am Freitag veröffentlichten Erklärung. London werde sich niemals vom Terror besiegen lassen. An die Bürger appellierte er, ruhig und zu gleich wachsam zu bleiben.

Der britische Außenminister Boris Johnson hat die Menschen indessen aufgerufen Ruhe zu bewahren. "Leider habe ich nur eingeschränkte Informationen und es ist im Moment sehr wichtig, nicht zu spekulieren", sagte Johnson dem Nachrichtensender "Channel 4 News". "Alle sollten die Ruhe bewahren und ihren Alltag ganz normal fortsetzen, so normal wie es irgendwie geht." Johnson verwies für weitere Informationen auf die zuständigen Behörden. Die britische Premierministerin Theresa May hat den nationalen Krisenstab zu einer Sitzung einberufen.

London: Explosion in U-Bahn

Ein Zeugin namens Emma sagte dem Sender BBC 5: "Ich lief die Treppen runter. Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren." Eine Mann namens Luke sagte dem Sender: "Es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen."

Die Zeitung "Metro" schreibt online von der Explosion eines weißen Behälters. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos noch nicht.

Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigten Frauen, die von Rettungskräften versorgt wurden. Der Verkehr auf der "District Line" wurde zwischen Edgware Road und Wimbledon unterbrochen, teilte die Behörde mit. Die Menschen wurden aufgerufen, die Umgebung der oberirdischen Station Parsons Green zu meiden.

In Großbritannien ist die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet.

US-Präsident Donald Trump hat als Reaktion auf den mutmaßlichen Teroranschlag zu einem härteren Umgang mit Terroristen aufgerufen. Terroristen wie die in London seien Verlierer ("loser"), twitterte Trump am Freitag. In einem zweiten Tweet schrieb Trump, das Internet sei das wichtigste Rekrutierungswerkzeug der Terroristen: Dieses müsse "abgeschnitten und besser genutzt" werden. Bei den Terroristen handle es sich um kranke und verrückte Leute, die die Polizei von Scotland Yard bereits im Auge gehabt habe. "Müssen proaktiv sein!", schrieb Trump.

Die deutsche Bundesregierung hat sich "in großer Sorge" gezeigt. "Wir bangen mit unseren britischen Partnern, mit den Familien und Angehörigen derjenigen, die da offenbar verletzt worden sind", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin.

(APA/Reuters)