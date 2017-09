Elfjähriger mäht für Trump den Rasen des Weißen Hauses

Frank Giaccio hat es getan: Wie versprochen hat der Elfjährige für Donald Trump den Rasen des Weißen Hauses gemäht. Er hatte dem US-Präsidenten vor einigen Wochen per Brief angeboten, zu zeigen, wozu junge Leute wie er imstande seien. Frank hatte hinzugefügt: "Ich bewundere Ihren geschäftlichen Hintergrund, und ich möchte mein eigenes Business starten."

Frank bot Motor-Rasenmäher und einen Trimmer an, und er wollte kostenlos auch extra Benzin für den Mäher sowie geladene Batterien für den Trimmer stellen.

Im knallroten T-Shirt sowie mit Handschuhen, Schutzbrille und Ohrenstöpseln ausgestattet, mähte Frank am Freitag los und zog im Rosengarten seine Bahnen, wenn auch etwas unregelmäßig. Trump ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und ließ sich in strahlender Spätsommersonne neben dem kurzbehosten Buben fotografieren. Anschließend posierte Frank noch am Sprecherpult im Briefingraum des Weißen Hauses. Der Präsident wiederum war da noch nie vor den Kameras.

(APA/dpa)