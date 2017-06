Die Zentralmatura ist heuer meist besser ausgefallen

Die Zentralmatura ist in den meisten Fächern heuer

besser ausgefallen als im Vorjahr. So haben etwa an den AHS knapp

zwölf Prozent der Schüler ein Nicht Genügend auf die schriftliche

Mathematik-Klausur bekommen, 2016 waren es 22 Prozent. An den BHS

sank die Fünfer-Quote in Mathe von 13 auf knapp neun Prozent. Erneut

besserte sich der Großteil der Schüler den Fünfer per

Kompensationsprüfung aus.

An den AHS fand die Zentralmatura heuer zum dritten Mal

flächendeckend statt, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS)

zum zweiten Mal. Erstmals mit dabei waren jene Personen, die im

Rahmen der Berufsreifeprüfung antraten. Bildungsministerin Sonja

Hammerschmid (SPÖ) zog am Montag bei der Präsentation der Ergebnisse den Schluss, "dass das System angekommen ist". Schulen wie Pädagogen hätten gelernt, mit der neuen Art der Reifeprüfung umzugehen.

Die Fünfer-Quote bei den Mathe-Klausuren an den AHS lag nach dem

Ausflug nach oben im Vorjahr in etwa im Bereich der

Zentralmatura-Premiere 2015 (10,5 Prozent). Dabei zeigten sich

regional erneut Unterschiede, die allerdings nicht mehr so deutlich

wie zuletzt ausfielen. Die meisten Fünfer auf die Klausuren gab es

in Wien (15 Prozent) und Vorarlberg (14 Prozent), die wenigsten in

Oberösterreich (sieben Prozent) und dem Burgenland (acht Prozent).

Etwa 60 Prozent der negativen Mathe-Noten wurden bei den

(mündlichen) Kompensationsprüfungen ausgebessert. Insgesamt blieben

nach diesen nur mehr knapp fünf Prozent der Schüler mit einem Nicht

Genügend über. Am leichtesten fielen den Schülern diese Prüfungen

offenbar in Kärnten und der Steiermark - dort sank die Zahl der

Fünfer zwischen schriftlicher Klausur und Kompensationsprüfung am

stärksten.

Deutliche Unterschiede zwischen Geschlechtern

Geringfügig besser als im Vorjahr fielen die Deutsch-Klausuren an

den AHS aus. Nach sechs Prozent Nicht Genügend im Vorjahr gab es

heuer etwas weniger als fünf Prozent Fünfer. Die wenigsten Fünfer

wurden dabei in Kärnten vergeben, die meisten in Niederösterreich.

Die Kompensationsprüfungen schafften dann die meisten Kandidaten -

insgesamt blieb weniger als ein Prozent der Angetretenen negativ.

Geringfügig schlechter ging es dafür in Englisch: Nach sechs

Prozent Fünfern im Jahr 2016 kassierten heuer etwas mehr als sieben

Prozent einen Fünfer auf ihre Klausur. Die wenigsten Fünfer gab es

in Oberösterreich und Wien, die meisten in Kärnten. Nach der

Kompensationsprüfung blieben dann österreichweit zwei Prozent

negativ.

Nach Geschlechtern zeigte sich erneut der übliche Matura-Effekt:

In Deutsch schnitten die Mädchen (22 Prozent Einser/4 Prozent

Fünfer) bei den Klausuren etwas besser ab als die Burschen (17

Prozent Einser, 5 Prozent Fünfer), in Englisch waren die Burschen

(22 Prozent Einser/6 Prozent Fünfer) leicht besser als die Mädchen

(23 Prozent Einser/neun Prozent Fünfer). Einen deutlichen

Geschlechterunterschied gab es in Mathe zugunsten der Burschen, von

denen 18 Prozent einen Einser und acht Prozent einen Fünfer hatten

(Mädchen: 13 Prozent Einser, 14 Prozent Fünfer).

Auffällig: Die Verbesserungen zogen sich nicht linear über das

gesamte System. Vielmehr haben sich vor allem jene Bundesländer und

Schulformen verbessert, die im Vorjahr schlechter abgeschnitten

hatten - etwa Vorarlberg, Wien und das Burgenland. Außerdem haben

die Oberstufen-Realgymnasien ihren Abstand zu den AHS-Langformen

halbiert.

(APA)