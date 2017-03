Noch denken die Jungen Grünen nach, ob sie das Angebot annehmen und mit der Sozialistischen Jugend fusionieren sollen (oder sich einverleiben lassen). Weitermachen wollen sie auf jeden Fall, nachdem sie am Donnerstag wegen Unartigkeit – sie werden bei der ÖH-Wahl eine Liste unterstützen, die von der Mutterpartei nicht anerkannt wird – verstoßen wurden. Wie genau, werde man bei einem „Notfalltreffen“ am Sonntag klären, sagte Bundessprecherin Flora Petrik am Freitag.