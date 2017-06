Nationalrat: Pflege und Homo-Ehe in der Schwebe

Kurz legt 10-Punkte-Programm für Gesundheit und Pflege vor

Der ÖVP-Obmann will nun - wie die SPÖ - den Pflegeregress abschaffen. Der Koalitionspartner zeigt sich erfreut und will noch diese Woche Nägel mit Köpfen machen. Außerdem will Kurz Wartezeitenlimits und verpflichtende Fotos auf E-Cards.