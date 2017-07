Kärntner Grüne: Austritte nach Streit um Abstimmung mit Asylwerbern

Der Krach bei den Kärntner Grünen, der am vergangenen Samstag im Rücktritt von Landessprecherin Marion Mitsche gegipfelt ist, hat nun zu einer ganzen Reihe von Parteiaustritten geführt. So verließen die Grünen der Mittelkärntner Stadt Althofen rund um Wolfgang Leitner und Markus Ertel geschlossen die Partei. Mitsche will übrigens vorerst Gemeinderätin in Hermagor bleiben.

Auch der Klagenfurter Klubobmann Thomas Winter-Holzinger und Gemeinderätin Karin Ruppert sind ausgetreten. Die beiden wollen aber weiter im grünen Klub bleiben, ob das möglich sein wird, ist noch offen. Winter-Holzinger erklärte jedenfalls, dass an einen Mandatsverzicht nicht gedacht sei, auch dann nicht, wenn die Mitarbeit im grünen Klub abgelehnt wird. "Dann sind wir eben wilde Mandatare." Das Handtuch geworfen hat auch der Bezirkssprecher von Feldkirchen, Robert Hauser.

Nachfolge soll im Herbst geklärt werden

Derzeit führt ja ein mehrköpfiges Leitungsteam die Kärntner Grünen, dem neben Vizeparteichef Michael Johann auch Landesrat Rolf Holub und Klubchefin Barbara Lesjak angehören. Im Herbst soll die Nachfolge geklärt werden. Gesucht wird nach einer Frau, Holub hat aber angedeutet, dass er selbst die Parteispitze übernehmen könnte, falls sich niemand finden sollte.

Eskaliert war die Lage bei den Grünen nach der Landesversammlung Anfang Juli. Danach waren nämlich Vorwürfe laut geworden, wonach neu als Parteimitglieder angeworbene Asylwerber von einzelnen Personen "angeleitet" worden seien, wie sie in der Versammlung, bei der die Landeslisten erstellt wurden, abzustimmen hätten.

Mitsche, die auf den aussichtslosen neunten Platz für die Landtagswahl gereiht worden war, hatte gefordert, diese Vorwürfe extern juristisch überprüfen zu lassen. Damit kam sie im Landesvorstand aber nicht durch. Eine von Ertel eingebrachte Wahlanfechtung wurde abgewiesen, und auch ihre Forderung, die Partei müsse sich von Landesgeschäftsführer Christoph Gräfling trennen, erhielt keine Mehrheit. Das Angebot des Vorstandes, Gräfling in einer anderen Funktion einzusetzen, wurde wiederum von Mitsche abgelehnt. "Ich wollte einen klaren Strich", sagte sie gegenüber dem "Standard". Dortselbst verriet sie auch, über eine Kandidatur auf einer eventuellen Liste von Peter Pilz nachzudenken.

(APA)