Neue Richterin für Grasser und Co.?

Der 39 Seiten starke Antrag hat es in sich: Gibt der Verfassungsgerichtshof (VfGH) diesem Antrag statt, muss es im Buwog-Verfahren um Karl-Heinz Grasser und Co. zu einem Richterwechsel kommen. Zudem könnte der extrem umfangreiche Untreue-Prozess um die von Korruptionsvorwürfen begleitete Privatisierung von Bundeswohnungen (Buwog) und die Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower wohl kaum – wie derzeit geplant – Ende November starten.



Die Stoßrichtung des Antrags: Die aktuelle Richterin, Marion Hohenecker vom Straflandesgericht Wien, sei aufgrund verfassungswidriger Bestimmungen der Strafprozessordnung (StPO) zum Zug gekommen. Die betreffenden Gesetzesstellen würden das Recht auf ein faires Verfahren verletzen. Und seien daher aufzuheben bzw. zu korrigieren.