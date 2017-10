Der Wahlkampf kennt kein Erbarmen. Zumindest nicht im TV. 24 Stunden nach der „Elefantenrunde“ im ATV-Studio sind Montag Abend Bundeskanzler Christian Kern und FPÖ-Chef Heinz Christian Strache einander bei Puls 4 gegenübergestanden. Und wieder stand die Affäre um Facebook-Schmuddelaccounts, die laut Recherchen von „Presse am Sonntag“ und „Profil“ SPÖ-Berater Tal Silberstein zuzuschreiben sind, am Beginn.

Kein Boxkampf

Wer eine Art Boxkampf erwartet hatte, wurde bitter enttäuscht. Strache trat mit Samthandschuhen auf. Schlanke fünf Minuten waren dem Top-Thema Silberstein gewidmet. Kern versprach erneut Aufklärung. Derzeit würden alle Fakten zusammengetragen, es gebe interne Befragungen von Mitarbeitern. Mittlerweile habe sich aber „ganz eindeutig“ herausgestellt, dass die SPÖ diese Facebookseiten nicht bezahlt habe. Unabhängige Wirtschaftsprüfer sollen in der Taskforce mitarbeiten, die der SPÖ-Chef am Sonntag eilig angekündigt hatte. Und, der Versuch einer Art Entschuldigung: „Mir tut das leid für die Leute, die sich in die Irre führen haben lassen.“

>> Liste Pink sieht fern: Rot-Blau im TV - das im Ton bisher sanfteste aller Duelle

Wie sah die Antwort Straches aus? Nun, sehr verhalten. Der FPÖ-Chef: „Das ist absolut nicht schön, was wir hier erleben mussten.“ Ein derartiger Stil habe in der Politik nichts verloren. Es sei „eigenartig“, dass Kern in kritischen Situationen nie etwas gewusst habe, meinte Strache und nannte auch die ursprünglich geplant gewesene Mauer vor dem Ballhausplatz. „Das ist nicht ganz ehrlich“, war schon der heftigste Angriff auf Kern.

Strache will die SPÖ-Wähler

Strache geht es ja auch nicht um den SPÖ-Chef, sondern um die SPÖ-Wähler. Allzu rabaukenhaftes Auftreten könnte die aber abschrecken, zur FPÖ zu wechseln. Lediglich einmal wurde Strache kurz aggressiver. Die Bestellung von Ex-SPÖ-Staatssekretär Christoph Matznetter zum Leiter der Taskforce kommentierte der FPÖ-Chef so: „Da hätten sie gleich den Silberstein einsetzen können.“ Und beim Thema Mieten ortete der FPÖ-Chef bei seinem Visavis „ein bisschen ein marxistisches Modell“.

Nach einer halben Stunde dann jenes Thema, das zwischen SPÖ und FPÖ besonders umstritten ist, die Migration. Straches Leibthema also, der meinte: „Wir wollen keine grenzenlose Tür-auf-Politik.“ SPÖ-Chef Kern bekannte sich zu einer toleranten, pluralistischen Gesellschaft und sprach sich für eine Begrenzung der illegalen Migration auf null aus (zuletzt hat das wortgleich ÖVP-Chef Sebastian Kurz in seinem Wahlprogramm gefordert). Und er wolle auf Lösungen setzen, nicht auf Angstmache, so Kern.

Rot-Blau gegen ÖVP

Strache erwiderte, der Polizei fehlten 5000 Planposten, bis heute gebe es keine Grenzsicherung, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Da nahm Kern das Bundesheer in Schutz und stimmte Strache zu – ja, die Polizei sei unterdotiert. Zuständig sei aber das (ÖVP geführte) Innenministerium.

Ob Rot-Blau realistisch ist? Straches Antwort: „Die Wähler wollen keine Fortsetzung des rot-schwarzen Systems. Ob man sich findet, muss man dann bewerten“. Kern viel vorsichtiger: Die Programme würden sich deutlich unterscheiden. Zwischen ÖVP und FPÖ gebe es aber eine große Nähe. Die letzten zwei Wochen des Wahlkampfes haben begonnen.