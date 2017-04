"The Last Jedi": Heute kommt Trailer zum neuen Star Wars-Film

"Star Wars"-Fans fiebern seit Tagen dem ersten Trailer des neuen Films der Reihe, "The Last Jedi" (auf Deutsch: "Die letzten Jedi"), entgegen. Die ersten Szenen aus Episode VIII der populären Sci-Fi-Saga sollen am Freitag m Rahmen der "Star Wars Celebration" gezeigt werden, die derzeit in Orlando (Florida) stattfindet.

Im neuen Star Wars-Streifen werden neben den Hauptdarstellern der Episode VII, John Boyega und Daisy Ridley und Adam Driver, auch Mark Hamill (als Luke Skywalker) und Carrie Fisher (Leia Organa) zu sehen sein. "The Last Jedi" war der letzte Film der am 27. Dezember verstorbenen Carrie Fisher. Anders als in "Rogue One" wird sie nicht als digitale Version eingesetzt, sagte Disney-CEO Bob Iger. Sie hatte noch vor ihrem Tod sämtliche geplanten Filmszenen abgedreht.

Kein Wiedersehen gibt es hingegen mit der Figur Lando Calrissian. Der Darsteller Billy Dee Williams, der den Mitstreiter Han Solos in zwei Filmen der Original-Trilogie mimte, wirkt nicht im neuen Streifen mit. Das sagte Williams selbst am Donnerstag in Orlando.

Am 15. Dezember 2017 läuft "The Last Jedi" in den Kinos an.

(Red.)