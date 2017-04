"The Last Jedi": Erster Trailer zum neuen Star-Wars-Film veröffentlicht

"Star Wars"-Fans fieberten seit Tagen dem ersten Trailer des neuen Films der Reihe, "The Last Jedi" (auf Deutsch: "Die letzten Jedi"), entgegen, am frühen Freitagabend (MESZ) wurde er veröffentlicht. Die ersten Szenen aus Episode VIII der populären Sci-Fi-Saga wurden zuvor im Rahmen der "Star Wars Celebration" gezeigt, die derzeit in Orlando (Florida) stattfindet.

Der rund zweiminütige Clip zeigt, wie die Schrottsammlerin Rey (gespielt von Daisy Ridley) von Luke Skywalker (Mark Hamill) zum Jedi ausgebildet wird. Außerdem sind Raumschiffe, weitere Charaktere und die zerstörte Maske von Darth Vader zu sehen.

Der Trailer ist auch in deutscher Sprache verfügbar. In "Star Wars: Die letzten Jedi" ist auch die im Dezember gestorbene Schauspielerin Carrie Fisher in ihrer Rolle als Prinzessin Leia zu sehen. Sie hatte ihre Szenen für den Film noch abschließen können.

Der Teaser-Trailer wurde am frühen Freitagabend (MESZ) in englischer und deutscher Sprache veröffentlicht:

Kein Wiedersehen gibt es hingegen mit der Figur Lando Calrissian. Der Darsteller Billy Dee Williams, der den Mitstreiter Han Solos in zwei Filmen der Original-Trilogie mimte, wirkt nicht im neuen Streifen mit. Das sagte Williams selbst am Donnerstag in Orlando.

Am 15. Dezember 2017 läuft "The Last Jedi" in den Kinos an.

