So klingt es, wenn Gollum Trumps Tweets liest

Der vor allem für seine Darstellung der "Gollum"-Figur in den "Herr der Ringe"-Filmen bekannte Schauspieler Andy Serkis (53) hat in einer Fernsehshow Tweets von US-Präsident Donald Trump vorgelesen - mit krächzender "Gollum"-Stimme. Über zwei Millionen Menschen sahen sich den in der Nacht zum Mittwoch in der Late-Night-Show von Moderator Stephen Colbert ausgestrahlten Ausschnitt online an.

Unter den Tweets, die Serkis vorlas, war auch der berühmt gewordene "covfefe"-Tweet, mit dem der Präsident im Mai Ratlosigkeit und Spekulationen ausgelöst hatte: "Despite the constant negative press covfefe", liest Serkis in dem Video auf dem Stuhl zusammengekauert mit der markanten Stimme vor, ehe er sich sichtlich verwirrt dem Gastgeber zuwendet: "What's covfefe, precious?"

Das Video von Serkis' Auftritt bei Stephen Colbert - die Gollum-Performance beginnt bei Minute 3:42:

(APA/Red.)