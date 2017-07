"Wonder Woman" bekommt Fortsetzung

Wenige Wochen nach Kinostart von "Wonder Woman" hat Warner Bros. bereits den Starttermin der Fortsetzung festgesetzt. "Wonder Woman 2" soll am 13. Dezember 2019 in den Kinos anlaufen, abermals mit der israelischen Schauspielerin Gal Gadot als Amazonen-Kriegerin, schreibt der "Hollywood Reporter". Patty Jenkins ist erneut als Regisseurin im Gespräch, eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

"Wonder Woman" hatte mit einem Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen US-Dollar (89,1 Mio. Euro) den stärksten US-Start eines Films einer Regisseurin hingelegt und hymnische Kritiken generiert. Mit aktuell knapp 390 Mio. US-Dollar (332 Mio. Euro) an den nordamerikanischen Kinokassen hat der Streifen sämtliche Superheldenfilme der vergangenen 15 Jahre überholt.

Über den Inhalt von Teil 2 ist noch nichts bekannt, er soll aber erneut in der Vergangenheit angesiedelt sein - wenn auch nicht, wie der erste Film, im Ersten Weltkrieg. Zuvor verkörpert Gal Gadot die Rolle im November als Teil der DC-Comichelden-Truppe "Justice League" im November.

(APA)