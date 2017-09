Warum Doppelagentinnen Lust auf Rossini haben

Die Met hat sie gerufen, die Opéra de Paris, die Bayerische Staatsoper – in Wien gehört die junge Russin zum Ensemble, seit sie 2012 als Carmen debütierte. „Ich möchte, dass das noch lange so bleibt“, sagt Elena Maximova im Gespräch mit der „Presse“, „man fühlt sich so wohl hier. Ich war zuletzt in Australien, in Amsterdam und bei den Proms in London – jetzt habe ich mich schon wieder total auf Wien gefreut.“ Die Stadt sei wunderbar, schwärmt sie, „und die Staatsoper ist ein idealer Ort zum Arbeiten“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.09.2017)