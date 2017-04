Raubkunst-Gemälde vor Auktion in Wien zurückgezogen

Das Porträt war lange Zeit in der Sammlung des französischen Sammlers Adolphe Schloss beheimatet. Diese wurde 1943 bei seinen jüdischen Nachfahren beschlagnahmt: Während 49 Werke an den Louvre gingen, transportierte man 262 nach Deutschland, wo sie schließlich im Münchner Führerbau gelagert wurden und in weiterer Folge in das von Adolf Hitler geplantes Museum in Linz wandern sollten.

Bei der Plünderung des "Collecting Points" verschwanden zahlreiche Kunstwerke, darunter auch jene aus der Sammlung Schloss. Seither sucht die Familie nach den Werken, einige konnten gefunden und restituiert werden.