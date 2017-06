Schauplätze: Elfie Semotan & Michel Würthle

Jahrzehntelang war sie in der Modebranche zugange – erst als Model vor, später als Fotografin hinter der Kamera. Mit komplexen Inszenierungen hat sie der Mode- und Porträtfotografie ihren unverkennbaren Stempel aufgedrückt. Als Lebenspartnerin von Künstlern wie Kurt Kocherscheidt und Martin Kippenberger war die Kunst seit jeher ein Teil ihres Leben. In den vergangenen 15 Jahren hat sich Elfie Semotan aus dem kommerziellen Bereich zurückgezogen und folgte mehr und mehr ihrer eigenen Kreativität. Über die Beschäftigung mit dem Körper, aber auch der Materialität der Fotografie eroberte sie für sich das Feld des Stilllebens und der Landschaften. Die Landschaft (Bild) steht nun auch im Mittelpunkt einer Doppelausstellung mit dem Berliner Künstler-Gastronomen und langjährigen Freund Michel Würthle in ihrer Wiener Stammgalerie Gabriele Senn. Für die Inszenierung lässt Semotan die Wände der Galerie in einem warmen Sandton tünchen, um auf diese Weise die Installation ihrer Fotografien im Dialog mit ­Würthles „Poesien“ mit zeitloser Präsenz zu umhüllen.

Gabriele-Senn-Galerie: „Elfie Semotan & Michel Würthle“ (1040 Wien, Schleifmühlgasse 1a; 23. 6.–2. 9.)