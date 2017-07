Kinderbuch: Staunen über die Pummerin

Eine gute Idee, die Geschichte der größten Glocke Österreichs als Kinderbuch zu erzählen: Es ist Silvester, und Tassilo will unbedingt um Mitternacht die Pummerin läuten hören, von der er in der Schule gehört hat. Oma weiß ihm und seiner Schwester Rosa noch viel mehr darüber zu erzählen: dass die Glocke viel öfter als nur zu Silvester läutet, dass die Mischung, die zum Glockengießen verwendet wird, Glockenspeise heißt, was die erste Pummerin mit den Türken zu tun hat, warum der Stephansdom in einem Krieg gebrannt hat oder warum die Wiener ihre Riesenglocke eigentlich Pummerin genannt haben.

Dazu gibt es Wissensseiten, auf denen auch die Erwachsenen noch viel lernen können: etwa darüber, wie eine Glocke gegossen wird, nach welchen Regeln die Pummerin läutet oder wie sie nach dem Krieg auf einem Tieflader von ihrem Entstehungsort St. Florian nach Wien gekommen ist.



Angelika Varga, Maria Ainedter: „Tassilo, Rosa & die Pummerin. Die Geschichte der größten Glocke Österreichs für Kinder“. 52 S., geb., 22,80 € (My Morawa Verlag)