Netflix kauft Rechte an Martin Scorseses "The Irishman"

Coup für Netflix: Der US-Streamingdienst hat sich die weltweiten Rechte an Martin Scorseses nächstem Film, dem Gangster-Biopic "The Irishman", gesichert, wie das Branchenportal "IndieWire" zuerst berichtete. Der Streifen mit Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci ist eine Verfilmung von Charles Brandts Bestseller "I Heard You Paint Houses" über den Mafia-Auftragskiller Frank Sheeran.

"The Irishman" stellt die neunte Zusammenarbeit zwischen Regiegröße Scorsese und Hollywoodstar De Niro dar, die zuvor u.a. "Hexenkessel" (1973), "Taxi Driver" (1976) und zuletzt "Casino" (1995) gemeinsam drehten. Die Dreharbeiten sollen Ende des Jahres beginnen. 2019 könnte der Film dann vereinzelt in US-Kinos und zeitgleich in den aktuell 190 Territorien von Netflix starten.

Ursprünglich hätte die 100-Millionen-Dollar-Produktion vom Filmstudio Paramount Pictures vertrieben werden sollen, das auch die vergangenen vier Scorsese-Filme ins Kino brachte. Nach der Enttäuschung des Glaubensdramas "Silence" an den Kinokassen sowie bei den Oscar-Nominierungen (lediglich eine Nennung für "Beste Kamera") sei das Projekt für Paramount aber "zu riskant", so "IndieWire".

Branchenmedien werten den Deal nun als weitere drastische Umschichtung in der Filmindustrie, haben etablierte Regisseure doch Netflix bisher gemieden. Weil Kinos einen Filmstart bei zeitgleichem Streaming-Auftritt großteils ablehnen, fürchten sie, dass ihre Filme dazu verdammt sind, nur auf Bildschirmen gesehen zu werden. "Es gibt keinen besseren Hinweis darauf, dass sich die Filmindustrie verändert, als wenn ein Scorsese-Gangsterfilm mit De Niro, Pacino und Pesci riskant erscheint - und Netflix der sichere Hafen ist, um die Großproduktion deiner Träume zu machen", schlussfolgert etwa "The Atlantic".

(APA)