NZZ.at wird eingestellt

NZZ.at wird mit Ende April eingestellt. Das Ende des Online-Österreich-Ablegers der "Neuen Zürcher Zeitung" wurde heute auf der Website bekannt gegeben. In einem Brief an die Abonnenten heißt es, NZZ.at habe "seine Ziele im Markt nicht erreicht". Die Internationalisierungsstrategie wolle die NZZ-Mediengruppe fortsetzen, auch der Standort Wien werde beibehalten. Wie viele Mitarbeiter von der Einstellung betroffen sind, ist nicht bekannt.

(Red.)