Putin hat keine schlechten Tage!

Ein Interview mit Wladimir Putin ist an sich nichts Verwerfliches. Wer möchte nicht Einblick in die Gedankenwelt des russischen Präsidenten bekommen? Ihn zur Rede stellen, wie jeden anderen Mächtigen auch? Der US-Regisseur Oliver Stone hatte die seltene Gelegenheit, Putin gleich mehrmals zu Gesprächen zu treffen. Verwerflich an der diese Woche im Bezahlsender Sky ausgestrahlten, vierteiligen Serie „The Putin Interviews“ ist, dass Stone Putin so gut wie keine Fragen gestellt hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.06.2017)