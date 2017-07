Dominic Heinzl moderiert wieder für ATV

Der Society-Reporter Dominic Heinzl startet sein Comeback bei ATV. Wie der Privatsender am Dienstag mitteilte, gestaltet Heinzl rund um die Beachvolleyball-WM in Wien eine 48-minütige Reportage. Von 1997 bis 2009 war Heinzl das Gesicht der ATV-Sendung "Hi Society", wechselte dann aber zum ORF und moderierte bis 2012 "Chili". In den Jahren danach wurde es dann ruhig um den Society-Reporter.

"Schön wieder daheim zu sein", erklärte der 53-Jährige in der ATV-Aussendung. In der Sendung "Heinzl und die VIPs" soll er nun nicht nur Promis interviewen, sondern auch mit Organisator Hannes Jagerhofer hinter die Kulissen des Events blicken. Ausgestrahlt wird die Reportage am 10. August um 20.15 Uhr. Heinzl hofft, wenn die Quote passt, auf weitere Einsätze für ATV.

(APA/Red.)