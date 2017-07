Terence Hill in Südtiroler Fernsehserie

Seit sechs Jahren ist "Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel" in Italien zu sehen. Heute, Freitag, zeigt der Bayrische Rundfunk die erste Folge der beliebten Krimi-Serie.

Vor allem Hauptdarsteller Terence Hill ist einem breiten Publikum nicht nur wegen seiner blauen Augen im Gedächtnis geblieben. Bekannt ist er vor allem als Partner von Bud Spencer, mit dem er sich gemeinsam durch zahlreiche Western der 70er- und 80er-Jahre geprügelt hat.

Der mittlerweile 78-jährige Terence Hill spielt in der italienischen TV-Produktion den Förster Pietro, der nach dem Tod seiner Frau zurückgezogen auf 1.400 Meter Höhe in einem Blockhaus am Prager Wildsee im Südtiroler Hochpustertal lebt und der Polizei immer wieder bei der Lösung von Kriminalfällen hilft. Unterstützt wird er dabei von seinem Kollegen Roccia und der Tierärztin Silvia.

"Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel" ab 28. Juli, jeden Freitag um 20.15 Uhr im BR (Dauer: 55 min.)

(Red.)