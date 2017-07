Ein reifer Revoluzzer für die Burg

Als Martin Kušej, nunmehr designierter Direktor des Burgtheaters, 1979 in Graz Lehramt zu studieren begann, konnte man die Stadt als Zentrum der Avantgarde empfinden. Der „steirische herbst“, das älteste Festival für neue Kunst in Europa, ging in die zwölfte Saison. Noch immer drängten sich in Graz Dichter, die in den Sechzigerjahren ausgezogen waren, die Literatur zu erobern. Wolfgang Bauer galt bereits als Klassiker des neuen wilden Volkstheaters, sogar der Prosaiker Gerhard Roth ließ Elegisches im Schauspielhaus uraufführen, und fast noch unbemerkt schrieb der genialische Werner Schwab seine ersten Texte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.07.2017)