Country-Sänger Gunter Gabriel nach Sturz gestorben

Ausgerechnet am Abend vor seinem 75. Geburtstag stürzte der Countrysänger und Songwriter Gunter Gabriel schwer, wie deutsche Medien berichten. Focus Online zitiert sein Management: "Auf einen diagnostizierten dreifachen Bruch des ersten Halswirbels folgten in den vergangenen Tagen drei Operationen in einem Hannoveraner Krankenhaus." Doch Gabriel starb.

Hits wie "Hey Boss, ich brauch mehr Geld" machten ihn berühmt. Er schrieb auch viele Lieder für andere Künstler, etwa für Juliane Werding ("Wenn du denkst, du denkst") oder für Frank Zander ("Ich trink auf dein Wohl, Marie").

(Red.)