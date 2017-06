Ed Sheeran kommt 2018 nach Wien

2014 war der Ed Sheeran zum letzten Mal in Wien, wo er ein Open-Air-Konzert in der Arena gab. Nächstes Jahr wird er wohl ein wenig mehr Platz brauchen. Am 7. August 2018 spielt der englische Popstar ein Konzert im Ernst-Happel-Stadion. Erst Anfang März war mit "Divide" sein drittes Album erschienen und hierzulande an die Chartspitze geschossen.

Der Karten-Vorverkauf beginnt laut einer Aussendung des Veranstalters am 8. Juli um 11 Uhr. Die Tour führt Sheeran im kommenden Jahr auch durch seine Heimat Irland sowie halb Europa. Das Wien-Konzert ist nach derzeitigem Stand der vorletzte Termin, den Schlusspunkt setzt Sheeran am 11. August in Warschau.

(APA)