Arthur Arbesser ist neuer Creative Director von Fay

Arthur Arbesser, österreichischer Modedesigner, ist seit heute Creative Director von Fay, der Modemarke der Tod's Group. Das teilte das Unternehmen heute in einer Aussendung mit. Die erste Arbeit Arbessers für Fay - eine Herbst-/Winter-Kollektion - soll auf der Mailänder Modewoche Anfang 2018 präsentiert werden. Der 33-Jährige, vormals Kreativdirektor der italienischen Modegruppe Iceberg, ersetzt bei Fay das namhafte Designerduo Roberto Rimondi und Tommaso Aquilano.

Arbesser - ein Kandidat für den Preis Österreicher des Jahres beim Austria'17-Award der "Presse" - wuchs in Wien auf. Seinen Abschluss machte er am Londoner Central Saint Martins College of Art and Design, anschließend ging er nach Mailand, wo er für einige Jahre bei Armani als Designer arbeitete. 2013 gründete Arbesser sein eigenes Label; 2015 war er Finalist beim LVMH Prize für junge Modedesigner.

Bei der Tod's Group ist Andrea Della Valle, Vize-Vorsitzende der Unternehmensgruppe, "enthusiatisch" über die Bestellung Arbessers: "Wir glauben, dass Arthurs kreativer Flair und seine Frische - kombiniert mit seiner Leidenschaft für Kunst - perfekt mit Fay und dem Lebensstil der Marke zusammenpassen", wird Della Valle in der Aussendung zitiert. Arbesser selbst bezeichnet Fay als Label "mit Identität, Klasse und Geschichte". Er sei "wirklich aufgeregt und zuversichtlich, dass das der Beginn einer neuen und interessanten Reise für mich und die Marke gleichermaßen sein wird."

