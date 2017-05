Quiz: Was hat Dostojewski mit Texas zu tun?

Das Ortstafel-Spiel Ausgerechnet Dostojewskis "Schuld und Sühne" hat diesem Kaff im texanischen Staub seinen Namen gegeben. Rabensteig, Corvara oder Kurfar? Eine schwierige Ortstafelfrage? Wo befinden wir uns hier? Ortsnamen gründen oft auf dem Gelände - bedeuten dann so viel wie am Wasser, im Sumpf, auf dem Fels. Seltener kommt ein Werkzeug ins Spiel, wie hier. Welche Stadt haben wir vor uns? "Der Ort, an dem Abraham seine Kuh molk" ist... "Paris des Ostens", "Perle des Orients" - viele Namen waren im Rennen, übersetzt heißt diese Stadt aber einfach nur "oberhalb des Meeres". Die Rede ist von ... Das Land des Kephalos gehört zu Griechenland und ist uns besser bekannt als ... Die namensgebende Quelle ist längst verschüttet, die etymologische Erklärung des gesuchten "warmen Ortes" ist geblieben. Die Rede ist von ... Wo findet man einen Ort, der übersetzt "Sandspitze" bedeutet? Wie heißt dieser hohe "Ort der Glücklichen" noch? Wer von St. Petersburg zur Wolga reist, wird den "Stimmensee" durchkreuzen. Wer ist gemeint?