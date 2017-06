Gibt sich die Kirche selbst auf?

Die katholische Kirche Europas befindet sich in einer Abwärtsspirale, die schwer zu stoppen scheint. Das kann nur Antitheisten wirklich freuen. Auf anderen Kontinenten - Asien! Afrika! – sieht die Situation ja wieder ganz anders aus. Nicht auszuschließen, dass die Situation dort auch nur noch so lange für die Kirche rosig bleibt, bis den Ländern ein deutlicher(er) Schub in Richtung Marktwirtschaft und also Wohlstand gelingt.