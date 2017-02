Nur Psycho-Monster greifen zum Nervengift VX

Wer näheren Umgang mit Nordkorea pflegt, den muss es wie ein Curare-Pfeil getroffen haben: Gröbere Streitigkeiten in der mächtigen Familie Kim werden offenbar mit einer letalen Dosis Nervengift gelöst. Der Halbbruder des Diktators wurde mutmaßlich mit dem verheerenden Kampfstoff VX attackiert. Der ist mindestens so effizient wie der kräftige Biss einer Schwarzen Mamba, er wirkt genauso spektakulär.

Für das Tropenlabor im Gegengift stellt sich deshalb die Frage, ob es beabsichtigt war, dass der heimtückische Mord auch entdeckt werde. Wir haben in unserer Bibliothek für besonders perfide Kriminalfälle nachgeschaut und sind zur Einschätzung gekommen: Subtil ist der Einsatz von VX wirklich nicht. Jedenfalls fällt es auf, wenn ein Mensch mit einem Tropfen O-Ethyl-S-2-Diisopropylamin . . . et cetera in Kontakt kommt. Der Stoff ist Horror pur für das Opfer wie auch für die Zeugen der Vergiftung.

