Wie hierzulande bereiten sich die Parteien gerade inhaltlich darauf vor. So auch die deutschen Grünen. Sie verabschiedeten jüngst ihr Programm für die Wahl. Darin enthalten: die Forderung nach einem Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2030.

Ein Vorschlag, der einen deutschen Grünen in Furor versetzt. So tat der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, in einem ins Internet gestellten Video in einem Gespräch mit einem Parteifreund seinen Ärger kund. 2030 sei ein „Schwachsinnstermin“, da die Elektroauto-Technologie noch nicht weit genug wäre. Die Grünen sollten das ruhig machen, sich dann aber nicht wundern, wenn sie „mit sechs oder acht Prozent“ zufrieden sein müssten.

Bei den Grünen entstand daraufhin eine Debatte. Die drehte sich aber primär darum, ob das Video heimlich und somit illegal aufgenommen wurde.

Kretschmann wurde 2016 übrigens mit über 30 Prozent als Ministerpräsident im Amt bestätigt.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.06.2017)