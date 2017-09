Warum eigentlich in die Opposition, Christian Kern?

Wenn er Zweiter werde, gehe er in Opposition, erklärte Christian Kern im ORF-Sommergespräch am Montag. Sofort werden Erinnerungen an Wolfgang Schüssel wach, der vor der Wahl 1999 ankündigte, als Dritter in Opposition zu gehen. Aber wie sinnvoll ist Kerns jetzige Festlegung?