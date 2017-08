Wenn Staaten in Geld schwimmen

„Deutschland schwimmt in Geld“, titelte die „FAZ“ gestern in ihrer Online-Ausgabe. Der Anlass: Nach jüngsten Zahlen des Bundesfinanzministeriums in Berlin lässt die Konjunktur die Steuereinnahmen sprudeln. Diese liegen seit Jahresbeginn um satte 4,5 Prozent über dem Vorjahresniveau.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2017)