Semesterferien: Die schlimmsten Stau-Hotspots in Österreich

Für die Schüler in Niederösterreich und Wien gehen am Sonntag, dem 12. Februar, die Ferien schon wieder zu Ende. Noch am Freitag davor bekommen die Schüler im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg ihr Zeugnis. Der ARBÖ Informationsdienst hat sich alle stauverdächtigen Straßen genau angesehen.

Der Urlauberschichtwechsel wird vor allem auf den Hauptverbindungen in Westösterreich zu Verzögerungen im Straßenverkehr führen. Zusätzlich werden zwei Sportveranstaltungen im Großraum St. Johann/Tirol – Hochfilzen Behinderungen verursachen.

Staugefährdete Strecken

West Autobahn (A1) im gesamten Verlauf vor allem in Niederösterreich zwischen Pöchlarn und Melk und in Salzburg aufgrund der Grenzkontrollen am Welserberg bei der Ausreise nach Bayern.





Rheintal Autobahn (A14) Höhe Bludenz bei der Abfahrt ins Montafon





Pass Thurn Straße (B161) Kitzbühel und dem Pass Thurn





Tiroler Straße (B171) bei Kufstein





Eiberg Straße (B173) im gesamten Verlauf





Kössener Straße (B176) zwischen Kössen und St. Johann/Tirol





Arlbergschnellstraße (S16) abschnittsweise im gesamten Verlauf





Inntalautobahn (A12) auf Höhe Innsbruck und auf Höhe Kufstein





Tauernautobahn (A10) auf Höhe Salzburg und auf Höhe Bischofshofen





Zillertalstraße (B169)





Loferer Straße (B178) zwischen Lofer und Wörgl





Fernpass Straße (B179) zwischen Nassereith und Füssen/Bayern





Ennstal Straße (B320) zwischen Radstadt und Liezen

Höhepunkt des Reiseverkehrs

"Der Freitagnachmittag, sowie der Samstag zählen zu den stärkeren Anreisetagen. Im Gegenzug wird der Sonntag vom Rückreiseverkehr geprägt sein“, warnt der ARBÖ-Verkehrsexperte Jürgen Frabergerin einer Aussendung.

Ab Sonntagnachmittag kommen die Wiener und die niederösterreichischen Urlauber nach Hause. Mit hohem Verkehrsaufkommen wird auf allen Stadteinfahrten zu rechnen sein. Innerstädtisch wird die ABBA-Mania Show am Samstagabend und um die Wiener Stadthalle verkehrstechnisch für Probleme sorgen.

(red.)