Wird die "absolute Fahrmaschine" von BMW ein Österreicher?

"Das BMW Concept Z4 ist eine absolute Fahrmaschine. Durch die Reduktion auf das Wesentliche wird alles, was Fahrfreude ausmacht, in unvergleichlich direkter Weise erlebbar. Das ist absolute Freiheit auf vier Rädern", meint BMW-Chefdesigner Adrian van Hooydonk.

Schließen – BMW

Gebaut soll dieser Roadster bei bei Magna Steyr in Graz werden, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Eine Bestätigung ist von Magna vorerst nicht zu erhalten, allerdings würden die umfangreichen Arbeitskräfte-Aufnahmen der vergangenen Monate in diese Richtung weisen.

Zweisitzer mit elektrischem Stoffverdeck

Der Wagen soll in Grazer Magna Steyr-Werk in Thondorf gefertigt werden und nicht wie seine Vorgänger in der Fabrik im US-Bundesstaat South Carolina oder im BMW-Werk Regensburg. In Graz wird schon die neue 5er-Limousine in der Steiermark bei Magna-Steyr gefertigt. Auf den Markt soll der Zweisitzer mit elektrischem Stoffverdeck dann gegen Ende 2018 kommen. Die Entwicklung des Sportwagens geht auf eine technische Kooperation der Bayern mit dem japanischen Autoriesen Toyota zurück, der auf gleicher Basis seinen Sportwagen Supra als Coupe neu bringt und den Wagen ebenfalls bei Magna bauen lässt, wie die Zeitung berichtete.

Schließen – BMW

Offiziell halten sich BMW und Toyota noch bedeckt zu technischen Details und Fertigungsplänen. Doch unter der Haube sind folgende Motoren zu erwarten: Vierzylinder-Turbobenziner mit 2,0 Litern Hubraum und rund 250 PS; Sechszylinder-Turbos mit bis zu 450 PS in der M-Version.



Der neue BMW Z4 rollt erst einmal als Concept Car, an doch bis zum Serienanlauf im Jahr 2018 dürfte sich optisch nicht mehr viel tun beim Renner aus München. Enthüllt wurde der Wagen auf dem berühmten Oldtimer-Event von Pebble Beach in Kalifornien.

Magna-Steyr im Detail

Bei Magna-Steyr in Graz werden ab 2019 sechs Modellen von vier Herstellern (BMW mit der 5er-Limousine und dem Z4, Jaguar mit dem SUV E-Pace und dem Elektroauto I-Pace sowie der altbewährte Mercedes G und Toyota Supra gefertigt, bei einer hochgerechneten Stückzahl von gesamt mehr als 200.000 Stück.

(APA/red.)