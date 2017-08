Niederösterreicher nützten Förderung für E-Autos am häufigsten

Private E-Autos werden in Österreich mit bis zu 4.000 Euro gefördert - rund ein Viertel aller Förderansuchen wurden in Niederösterreich eingereicht.

"Österreich ist Europameister bei den Neuzulassungen von E-Autos. Das zeigt, dass wir mit unserer Förderung den richtigen Impuls gesetzt haben. Derzeit sind schon rund 15.000 reine Elektroautos und Plug-in-Hybride auf heimischen Straßen unterwegs. Mit unserem Förderpaket ermöglichen wir den Kauf von zusätzlich 16.000 E-Autos", sagt Verkehrsminister Jörg Leichtfried in einer Aussendung.

Spitzenreiter Niederösterreich

Niederösterreich liegt bei den Förderanträgen mit insgesamt 975 Anträgen von Privaten und Betrieben an der Spitze. Das entspricht rund einem Viertel aller Förderansuchen. Die zweitmeisten Anträge, nämlich 722, wurden in Oberösterreich gestellt. An dritter Stelle folgt die Steiermark mit 640 Einreichungen.

Bis Ende Juli wurden bereits 3.175 reine Elektroautos neu zugelassen und damit um 42,2 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 1,78 Prozent aller neu zugelassenen Pkw sind bereits E-Autos. Das ist gemeinsam mit den Niederlanden der Spitzenwert in der Europäischen Union.

Die Förderung im Detail

Der private Kauf von Autos mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb wird mit 4.000 Euro gefördert. Käuferinnen und Käufer von Hybridfahrzeugen erhalten 1.500 Euro. Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine werden bei der Anschaffung von reinen Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen mit 3.000 Euro und beim Kauf von Hybriden 1.500 Euro unterstützt.

72 Millionen Euro für Elektromobilitätspaket

Die Förderung für E-Leichtfahrzeuge beträgt 1.000 Euro. Der Kauf eines E-Kleinbusses oder E-Nutzfahrzeuges wird mit 20.000 Euro unterstützt. Für die Anschaffung eines E-Zweirads erhalten Käuferinnen und Käufer 750 Euro. Die Förderung kann für seit 1.1.2017 erworbene Fahrzeuge mit alternativem Antrieb beantragt werden. Das Gesamtbudget des Elektromobilitätspakets beträgt 72 Millionen Euro.

